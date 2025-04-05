Edirne'de okul bahçesinde 14 yaşındaki kızın cesedi bulundu

İHA
Edirne merkez Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde bir kız çocuğunun kanlar içinde yattığını görenler durumu ihbar etti.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 14 yaşındaki Gülden C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SEVGİLİSİNİN BIÇAKLADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Kızın sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C.'nin cenazesi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gülden C.'yi bıçakla öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki E.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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