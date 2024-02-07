İHA

Sağlıkta şiddet son bulmuyor.

Olayın adresi bu kez Edirne.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

Haberi alınca saldırdı

Görevli kadın doktor B.Ö., hastanın vefat haberini oğlu V.K.’ye verdi. Ardından bir anda saldırıya uğradı.

Doktorun yüzüne yumruk atan V.K., güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

O ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alkollü çıktı

Hastaneye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan V.K.’nin 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ev hapsi verild

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)