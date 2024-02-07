İHA
Sağlıkta şiddet son bulmuyor.
Olayın adresi bu kez Edirne.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.
Haberi alınca saldırdı
Görevli kadın doktor B.Ö., hastanın vefat haberini oğlu V.K.’ye verdi. Ardından bir anda saldırıya uğradı.
Doktorun yüzüne yumruk atan V.K., güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
O ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alkollü çıktı
Hastaneye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan V.K.’nin 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi.
Ev hapsi verild
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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