Edirne’de ormanlık alanda yangın çıktı. Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Çıkan yangın çalışmalar sonucu söndürüldü.

Edirne'de Yıldırım Bayezid Mahallesi Kapıkule Sınır Kapısı istikameti Çaytepe bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar yardıma koştu

Yangına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

Ekipler alevleri, bu mevkideki bir siteye gelmeden kontrol altına aldı. Yangın, tanker, arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yıldırım Bayezid Mahallesi Muhtarı Nuri Bostancı, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardı.

Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

"Edirnemiz için büyük bir facia önlenmiş oldu"

Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda hayvanların da büyük zarar görebileceğini belirterek, "Yangın haberini aldıktan sonra orman ekiplerimiz ve itfaiyemiz kısa sürede müdahale etti. Edirnemiz için büyük bir facia önlenmiş oldu." dedi.

AA'nın haberine göre, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



