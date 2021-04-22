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    Edirne'de otogar çığırtkanlarına ceza yazıldı

    Müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak yolcuların valizlerini almaya çalıştıkları belirlenen 11 kişi ve 5 firmaya toplam 3 bin 264 lira idari para cezası kesildi.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 18:38
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    Edirne'de otogar çığırtkanlarına ceza yazıldı

    Edirne Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden denetim yaptı.

    Denetimde bazı firma çalışanlarının, otogar girişinde müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak yolcuların valizlerini almaya çalıştıkları tespit edildi.

    OTOGARDA DENETİMLER ARTTI

    Zabıta ekiplerince kimlikleri belirlenen 11 kişi ve çalıştıkları 5 firmaya Kabahatler kanunu kapsamında 204'er liradan toplam 3 bin 264 lira idari para cezası uygulandı. Polis ve zabıta ekiplerinin otogardaki denetimlerini arttırdığı bildirildi.

    Edirne'de otogar çığırtkanlarına ceza yazıldı VİDEO

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    Edirne de otogar çığırtkanlarına ceza yazıldı #2

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