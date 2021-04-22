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Edirne'de otogar çığırtkanlarına ceza yazıldı

Edirne'de otogar çığırtkanlarına ceza yazıldı

Müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak yolcuların valizlerini almaya çalıştıkları belirlenen 11 kişi ve 5 firmaya toplam 3 bin 264 lira idari para cezası kesildi.