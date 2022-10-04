Edirne’de otomobil huzurevinin duvarına çarptı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde virajı alamayan araç huzurevinin istinat duvarına çarparak durabildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Edirne'de Keşan-Uzunköprü karayolu üzerinde İ.K. yönetimindeki 59 AAT 325 plakalı araç Uzunköprü istikametine seyir halinde iken Keşan yolu üzerinde bulunan Çağla Nur Huzurevi'nin önünde virajı alamadı.

Virajı alamayan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından istinat duvarına çarptı.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar

Araçta yolcu olarak bulunan H.K., M.K., S.K. ve E.K. araçtan bir süre dışarı çıkamadı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve bölgede olan Çarşı Mahalle Bekçileri’nin de yardımıyla araçtakiler çıkarılırken, kazada yaralanan araç sürücüsü İ.K. ve araçta yolcu olarak bulunan H.K., M.K., S.K ve E.K ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumları iyi

Duvara çarparak duran araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.