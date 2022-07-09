Edirne'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Keşan ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarparak 4 metre yükseklikten şarampole düştüğü kazada karı- koca yaşamını yitirdi, çiftin oğlu ile gelini ise ağır yaralandı.

Edirne'de Keşan- Uzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi çıkışında kaza meydana geldi.

Keşan’dan, Uzunköprü yönüne ilerleyen 25 yaşındaki Tolunay Atalay yönetimindeki 39 NS 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki istinat duvarına çarpıp, 4 metrelik yükseklikten şarampole düştü.

Yaşlı çift hayatını kaybetti

Kazada, otomobildeki 60 yaşındaki Sami Atalay ile 51 yaşındaki eşi Filiz Atalay yaşamını kaybederken, çiftin oğulları Tolunay Atalay ve eşi Berna Atalay ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Sami ve Filiz Atalay çiftinin cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaymakam bilgi aldı

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.