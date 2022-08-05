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    Edirne'de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu

    Edirne'de bir otomobilin koyun sürüsüne çarpmasıyla birlikte 7 koyun telef oldu.
    • 05.08.2022 - 23:39
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    Edirne'de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu

    Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine giden otomobil, Karapınar köyü kavşağında karşıdan gelen koyun sürüsüne çarptı.

    7 koyun telef oldu

    Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 koyun telef oldu. Çevredeki vatandaşların 112 hattını aramasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Edirne de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu #1

    Sürücü hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralı sürücü ambulansla tedbir amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Edirne de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu #2


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