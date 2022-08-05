Edirne'de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu

Edirne'de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu

Edirne'de bir otomobilin koyun sürüsüne çarpmasıyla birlikte 7 koyun telef oldu.

Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine giden otomobil, Karapınar köyü kavşağında karşıdan gelen koyun sürüsüne çarptı.

7 koyun telef oldu

Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 koyun telef oldu. Çevredeki vatandaşların 112 hattını aramasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.





Sürücü hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, yaralı sürücü ambulansla tedbir amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



