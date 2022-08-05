- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Edirne'de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu
Edirne'de otomobil sürüye daldı: 7 koyun telef oldu
Edirne'de bir otomobilin koyun sürüsüne çarpmasıyla birlikte 7 koyun telef oldu.
- 05.08.2022 - 23:39
Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine giden otomobil, Karapınar köyü kavşağında karşıdan gelen koyun sürüsüne çarptı.
7 koyun telef oldu
Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 koyun telef oldu. Çevredeki vatandaşların 112 hattını aramasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, yaralı sürücü ambulansla tedbir amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.