İHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde yoldan geçen vatandaşlar, ormanlık alanda park halinde bulunan kamyonette bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü.
Durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğunda bulunan Erdoğan S.'yi başından vurulmuş halde ölü olarak buldu.
TAHKİKAT SÜRÜYOR
Erdoğan S.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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