Edirne'de bir göçmen kaçakçısı polis denetimine takıldı

Edirne'de polis ekiplerlerinin yaptığı denetimde bir taksi durduruldu ve yabancı uyruklu şahıs, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri ile iş birliği yaparak göçmen kaçakçılığı tespiti için eyleme geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bekçilerle birlikte Hükümet Caddesi'nde denetim başlattı.

Ekipler, cadde üzerinde yaptıkları kontroller sırasında şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Taksiden 3 göçmen çıktı

Araç içerisinde yapılan aramalar sonucu taksideki 3 düzensiz göçmenden biri olan Suriye uyruklu O.G.'nin üzerinde, göçmen kaçakçılığından elde ettiği tahmin edilen 21 bin 500 euro ile 1.815 TL ele geçirildi.

Şüpheli şahıs O.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diğer göçmenin üstünden uyuşturucu çıktı

Taksideki diğer bir Suriye uyruklu A.B. adlı göçmenin kaba üst aramasından 3,46 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, Suriye uyruklu A.B.’nin hakkında, uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı.



