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    Edirne'de rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

    Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcu, kendisini fark eden minibüs şoförünün dikkati sayesinde kaldırıldığı hastanede tedavi edildi.
    • 20.05.2022 - 15:46
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    Edirne'de rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

    Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) şoförlük yapan Hasan Büyükuçar, Atatürk Bulvarı'nda aracın arka koltuklarından birinde seyahat eden E.K'nin rahatsızlandığını gördü.

    AA'nın haberine göre; yolcuların da uyarısıyla durumun ciddi olabileceğini düşünen Büyükuçar, minibüsle en yakın sağlık kuruluşuna doğru hareket etti.

    Kalp rahatsızlığı olan adamı hastaneye götürdü

    Daha önceden kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen hastayı Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine götüren Büyükuçar, durumu sağlık görevlerine bildirdi.

    Ambulansa alınan E.K, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü. E.K. buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    "Kalp krizi geçiriyor, fenalaştı' dediler 'Hiç telaş yapmayın' dedim

    Minibüs şoförü Büyükuçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, duraktan hareket ettikten sonra bir yolcunun rahatsızlandığını fark ettiğini belirterek, "İçeriden hanımefendiler 'Kalp krizi geçiriyor, fenalaştı.' dediler. 'Hiç telaş yapmayın.' dedim. Hanımının kucağına yere yatırdık, aracın dörtlülerini yakıp en yakındaki sağlık kuruluşuna götürdüm. Hemşirelere teslim ettim ve ambulansla hastaneye götürdüler." dedi.

    Olay sırasında panik yapmadığını dile getiren Büyükuçar, "Ambulans çağıralım dediler ama ben gerek olmadığını belirttim. 2,5-3 dakika içinde yetiştirdim." diye konuştu.

    "Bu duyarlı hareketleri Türkiye'deki tüm şoför arkadaşlar yapıyor"

    ETUS Başkanı Hakan Giyik de taşıdıkları yolcuların sağlığını önemsediklerini ifade etti.

    Duyarlı davranışından dolayı Büyükuçar'ı tebrik eden Giyik, "Araçta müdahale edip ambulans beklenseydi başka sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Hemen sağlık kuruluşuna götürülmesi vatandaşımız için de bir şans olmuş. Bu duyarlı hareketleri Türkiye'deki tüm şoför arkadaşlar yapıyor." dedi.

    Edirne de rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi #1

    Edirne de rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi #2


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