Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
685.095
3.78%
BTXN Coin
36.94
0.92%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Edirne'de restoran sahibi, eski çalışanını yaraladı

    restoran işletmecisi M.D., iddiaya göre kendisini darp etmeye çalışan eski çalışanı Y.Ç.'yi tabanca ile bacaklarından vurdu.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 08:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de restoran sahibi, eski çalışanını yaraladı

    Gece yarısı trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerindeki alkollü bir restoranda Y.Ç., eskiden garson olarak çalıştığı restorana arkadaşları ile birlikte gidip alkol aldı.

    ESKİ PATRONUNU DARBETTİ

    Y.Ç., iddiaya göre bir süre sonra üst kattan inerek kasada oturan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen eski patronu M.D. ile tartıştı ve onu darbetmeye başladı. Ardından ikili arasında kavga başladı.

    Edirne de restoran sahibi, eski çalışanını yaraladı #1

    İŞ YERİ SAHİBİ BACAKLARINDAN VURDU

    M.D., kavga sırasında kasada bulunan tabancasını alıp Y.Ç.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden iki kurşun ile yaralanan Y.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

    Polis gözaltına aldığı M.D. ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Edirne de restoran sahibi, eski çalışanını yaraladı #2

    Edirne de restoran sahibi, eski çalışanını yaraladı #3

    Edirne de restoran sahibi, eski çalışanını yaraladı #4


    İlginizi Çekebilir

    Samsun'da ablasını darbeden şahıs: Adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım
    3. Sayfa

    Samsun'da ablasını darbeden şahıs: Adam vurup serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

    Kayseri'de feci yangın: 1 ölü, 4 yaralı
    3. Sayfa

    Kayseri'de feci yangın: 1 ölü, 4 yaralı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir