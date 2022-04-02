Edirne'de restoran sahibi, eski çalışanını yaraladı

restoran işletmecisi M.D., iddiaya göre kendisini darp etmeye çalışan eski çalışanı Y.Ç.'yi tabanca ile bacaklarından vurdu.

Gece yarısı trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerindeki alkollü bir restoranda Y.Ç., eskiden garson olarak çalıştığı restorana arkadaşları ile birlikte gidip alkol aldı.

ESKİ PATRONUNU DARBETTİ

Y.Ç., iddiaya göre bir süre sonra üst kattan inerek kasada oturan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen eski patronu M.D. ile tartıştı ve onu darbetmeye başladı. Ardından ikili arasında kavga başladı.

İŞ YERİ SAHİBİ BACAKLARINDAN VURDU

M.D., kavga sırasında kasada bulunan tabancasını alıp Y.Ç.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden iki kurşun ile yaralanan Y.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis gözaltına aldığı M.D. ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.