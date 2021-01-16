Edirne'de sağlık çalışanından rüşvet istendiği iddiasına soruşturma  

Sağlık çalışanının, mazeretsiz işe gitmemesinin ardından tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin liralık rüşvet istendiğini iddia etmesi üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesinde hizmetli olarak çalışan Halil Bozkır, hastane müdürüyle ilgili rüşvet iddiası ortaya attı.

Hastane müdürü H.D.'nin 5 gün mazeretsiz işe gitmeyince hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet istediğini öne süren Bozkır, iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçelerinde dile getirdi.

MÜDÜRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iddialarla ilgili olarak, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 17 Aralık 2020 tarihinde başlatılan ve halen yürütülmekte olan bir soruşturma olduğu ifade edilerek, "Tahkikat neticesine göre gereken işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MEMUR OLDUĞU İÇİN AÇIKLAMA YAPMADI

Şu an Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Bozkır, devlet memuru olduğu için açıklama yapamayacağını söyledi.

















