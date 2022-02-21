Edirne'de şahısların araçtan attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayanların kaçmaya çalıştığı araçtan atılan pakette 167 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine H.G. yönetimindeki aracı Edirne gişelerinde durdurmak istedi.

Ancak araçtakiler polisin ‘dur’ ihtarına uymadı.

Araçtan dışarı atılan pakette 167,01 gram metamfetamin ele geçirildi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Takip sonucu durdurulan araçta ise sürücü H.G. ile yanında bulunan S.D., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.