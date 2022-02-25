Şaka yaptığı arkadaşının attığı 2 yumruk sonrası komaya giren adam, hastanede yaşam mücadelesi verirken, tutuklanan kişi ise “Çok pişmanım. Şaka yaptı, bir anda sinirlendim ve vurdum” dedi.

Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), arkadaşıyla birlikte 16 Şubat gecesi Edirne’nin Saraçlar Caddesi'ndeki restorana gitti.

Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas (43) ile sohbet etmeye başladı.

Sohbet sırasında iddiaya göre, Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı.

2 KEZ YUMRUK ATTI

Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı.

Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı.

YOLDA KALBİ DURDU

Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.

Şakalaşmayla başlayan ve Mehmet Ramiz Nevrekop'un hastanede yaşam mücadelesi vermesine neden olan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de şaka yapan arkadaşına yumruk attı VİDEO

BİLİNCİ HALA KAPALI

Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaşam mücadelesi veren Nevrekop'un halen uyutulduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

“BİR ANDA SİNİRLENDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM”

Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas ise ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Mehmet Ramiz Nevrekop ile çok iyi arkadaş olduklarını anlattı.

Arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını polis merkezinde öğrenen Makas'ın zaman zaman gözyaşı dökerek, “Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Özkan Makas, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.