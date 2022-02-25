Euro
15.78
-0.43%
Dolar
14.09
0.49%
Altın
864.92
1.12%
Borsa
1914
3.36%
Bitcoin
547.153
8.59%
BTXN Coin
38.89
0.90%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Edirne'de şaka yapan arkadaşına yumruk attı

    Şaka yaptığı arkadaşının attığı 2 yumruk sonrası komaya giren adam, hastanede yaşam mücadelesi verirken, tutuklanan kişi ise “Çok pişmanım. Şaka yaptı, bir anda sinirlendim ve vurdum” dedi.
    • DHA
    • 25.02.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de şaka yapan arkadaşına yumruk attı

    Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), arkadaşıyla birlikte 16 Şubat gecesi Edirne’nin Saraçlar Caddesi'ndeki restorana gitti.

    Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas (43) ile sohbet etmeye başladı.

    Sohbet sırasında iddiaya göre, Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı.

    2 KEZ YUMRUK ATTI

    Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı.

    Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı.

    YOLDA KALBİ DURDU

    Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.

    Şakalaşmayla başlayan ve Mehmet Ramiz Nevrekop'un hastanede yaşam mücadelesi vermesine neden olan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Edirne'de şaka yapan arkadaşına yumruk attı VİDEO

    BİLİNCİ HALA KAPALI

    Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

    Yaşam mücadelesi veren Nevrekop'un halen uyutulduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

    Edirne de şaka yapan arkadaşına yumruk attı #1

    “BİR ANDA SİNİRLENDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM”

    Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas ise ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Mehmet Ramiz Nevrekop ile çok iyi arkadaş olduklarını anlattı.

    Arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını polis merkezinde öğrenen Makas'ın zaman zaman gözyaşı dökerek, “Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

    Edirne de şaka yapan arkadaşına yumruk attı #2

    TUTUKLANDI

    Özkan Makas, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Edirne de şaka yapan arkadaşına yumruk attı #3

    Edirne de şaka yapan arkadaşına yumruk attı #4

    Edirne de şaka yapan arkadaşına yumruk attı #5

    Edirne de şaka yapan arkadaşına yumruk attı #6


    İlginizi Çekebilir

    Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Rusya Ukrayna savaşı neden çıktı? İşte ardında yatan neden…
    Gündem

    Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Rusya Ukrayna savaşı neden çıktı? İşte ardında yatan neden…

    AK Parti: EYT sorunu çözülecek
    Ekonomi

    AK Parti: EYT sorunu çözülecek

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!
    Piyasalar Investment

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!

    Görüş Bildir