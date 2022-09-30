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    Edirne’de şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü

    Edirne’de levhaya çarpıp şarampole devrilen araç sürücüsü sıkıştığı aracında hayatını kaybetti.
    • 30.09.2022 - 20:45
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    Edirne’de şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü

    Edirne'de Edirne-Havsa yolu üzerinde panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu levhaya çarpıp şarampole devrildi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybetli

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Edirne’de şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü #1

    Edirne’de şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü #2

    Edirne’de şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü #3


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