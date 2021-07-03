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    Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç kamerada

    Yoğun yağış sonrası meydana gelen sele kapılmamak için doğal gaz borusuna tutunan genç elektrik akımına kapıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden gencin o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 15:49
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    Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç kamerada

    Edirne’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışı sebebiyle sokaklarda su taşkınları yaşandı.

    Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Camii sokak üzerinde şiddetli su akıntısına kapılan genç, doğalgaz borusuna tutundu.

    ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

    O esnada henüz nereden kaynaklandığını belli olmayan şekilde elektrik akımına kapıldı.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan gencin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

    MÜCADELE ANLARI KAMERADA

    Elektrik akımına kapılan gencin, elektrik akımına kapılmadan önce sel sularının içinde yürüdüğü de çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildiği ortaya çıktı.

    Görüntülerde gencin suda yürüdüğü daha sonra baygın halde suyun içinde yattığı görüldü.

    Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç VİDEO


    Edirne de selde elektrik akımına kapılan genç kamerada #1

    Edirne de selde elektrik akımına kapılan genç kamerada #2

    Edirne de selde elektrik akımına kapılan genç kamerada #3

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