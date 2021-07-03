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Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç kamerada

Edirne'de selde elektrik akımına kapılan genç kamerada

Yoğun yağış sonrası meydana gelen sele kapılmamak için doğal gaz borusuna tutunan genç elektrik akımına kapıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden gencin o anları kameraya yansıdı.