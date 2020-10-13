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    Edirne'de serbest bırakılan hırsıza maske cezası kesildi

    Edirne'de bekçiler tarafından bir aracın kapılarını zorladığı sırada suçüstü yakalanan hırsız, maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası kesilip, serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 17:38
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    Edirne'de serbest bırakılan hırsıza maske cezası kesildi

    Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak'ta meydana gelen olayda, yaya devriye görevi yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki bir kamyonetin kapılarını zorladığını fark ettikleri 25 yaşındaki O.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

    12 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

    12 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen O.B.'nin elinde taşıdığı poşette ise çalıntı olduğu değerlendirilen ayakkabılara el konuldu.

    MASKE CEZASI KESİLİP SERBEST BIRAKILDI

    Maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası kesilen O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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