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    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren şiddetli fırtına dev ağaçları devirdi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 15:34
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    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne için fırtına uyarısı vermişti.

    Uyarıların ardından etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle dev ağaçlar devrildi. Karaağaç yolu da trafiğe kapatıldı.

    EVLERİN ÇATILARI UÇTU

    Etrafı kasıp kavuran fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, park halindeki arabalarda hasar meydana geldi.

    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi VİDEO


    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi #1

    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi #2

    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi #3

    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi #4


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