Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın yanında bulundurduğu silahıyla alkollü ve ehliyetsiz şekilde otomobiliyle gezen kişi bekçiler tarafından yakalandı.

Koranavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için alınan birçok önlemden biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne’de polis ekipleri tarafından gün boyu gerçekleştirilen denetimler gece boyunca aralıksız sürdü.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen vatandaşlara ceza kesildi.

Polis ekipleri kent merkezinde bulunan hemen hemen her kavşakta araçları durdurup araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, bekçiler de ara sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ALKOLLÜ VE SİLAHLI ÇIKTI

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde durdurdukları araçta, sürücünün 134 promil alkollü olduğunu belirleyen bekçiler, sürücüyü araçtan indirip kontrol altına aldı.

Bekçiler tarafından araçta yapılan aramada kutu içerisinde silah ele geçirildi. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından da sürücünün evrakları kontrol edilmek istendiğinde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Alkollü sürücü hakkında idari işlemler yapılmak üzere karakola götürülürken, kullandığı araç da otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri aralıksız sürüyor.

Edirne'de silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı ViDEO

















