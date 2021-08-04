Edirne'de su kavgası: 1 ölü

Çeltik üreticisi Mustafa Ceylan, tarlasına su vermedi iddiasıyla tartıştığı sulama kooperatifi çalışanı Çetin Güner'i av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Edirne'de Orhaniye köyünde yaşayan çeltik üreticisi Mustafa Ceylan, Karakasım Sulama Kooperatifi’nde çalışan ve tarlalara suyun dağıtılmasından sorumlu eski köy muhtarı Çetin Güner’i telefonla aradı.

Ürünlerinin kuruduğunu belirtip neden su verilmediğini soran Ceylan ile Güner arasında tartışma çıktı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışmanın ardından Ceylan ve Güner, Karakasım köyü çıkışında buluştu. Tartışma burada da sürdü. Tartışma sırasında Ceylan aracından aldığı av tüfeğiyle Güner'in ayağına ve karnına doğru iki el ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çetin Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Ceylan, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ceylan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARLASINA SU VERMEDİ DİYE ÖLDÜRDÜ

Karakasım köyü eski sulama kooperatifi eski başkanlarından Ali Döngel, "Havaların aşırı sıcak gitmesinde dolayı köyümüz çeltik ağırlıklı ve bu yüzden dolayı çeltiklerde su sıkıntısı var. Kuyularda sular aşağı çekildi. Bu yüzden iki arkadaş tartışmış. Rahmetli olan Çetin arkadaşımız sulama kooperatifinde çalışan saha görevlisiydi. Sulamaya o bakıyordu. Onu vuran kişinin de 2 dekar çeltik ekili arazisi var, 'tarlama su verilmemiş kurumuş diye tartışmışlar' duyduğumuz kadarıyla" dedi.

Köylülerden İbrahim Ocak da, "Bugüne kadar köyümüzde ilk defa böyle olay yaşanıyor. Su yüzünden tartışma çıkmıştı ama hiç böyle olay olmamıştı” dedi.

Çetin Güner’in cenazesi bugün öğlende Karakasım Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Güner'in yakınları sinir krizi geçirdi.

































