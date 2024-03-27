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Edirne'de Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Edirne'de Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta, Bulgaristan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.