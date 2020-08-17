Edirne'de Suriyeli uyruklu şahıs hamile eşini darbetti

Ailesiyle birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen Suriyeli Necmi K., 4'ncü çocuğuna hamile olan dini nikahlı eşinin karnına tekme attı.

Suriyeli Necmi K., hamile eşi Niğda F. ve 3 çocuğu ile birlikte yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için İstanbul'dan Edirne'ye geldi. Sınırı geçemeyince İstanbul'a geri dönmeye karar veren aile, dün gece yarısı Edirne Otogarı'na gitti.

Geceyi otogarın arkasındaki boş tarlada geçiren Suriyeli Necmi K. ve Niğda F., arasında bu sabah bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HAMİLE EŞİNİN KARNINA TEKME ATTI

Tartışma sırasında Necmi K., dini nikahlı eşini, çocuklarının gözü önünde darbetmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Necmi K.'yi gözaltına alındı.

Hamile olmasına rağmen eşi tarafından karnına tekme atılan Niğda F., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülülerek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde tedavi altına alındı.

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, BAĞIRDIĞI İÇİN DÖVDÜM"

Necmi K., sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede, fotoğraflarını çeken gazetecilere Niğda F.'yi kendisine bağırdığı için dövdüğünü söyledi.

Eşinin hamile olduğunu bilmediğini öne süren Necmi K., "Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Bana bağırdığı için onu dövdüm. Yunanistan'a gidecektik, geçemedik. İstanbul'a gitmek için Edirne Otogarı'na geldik" dedi.

Necmi K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.