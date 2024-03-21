Edirne'de takside 9 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Güvenlik güçlerinin yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, merkeze bağlı Musabeyli köyünde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Taksiden 9 göçmen çıktı
Takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Taksi sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, aracına el konuldu.
Kaçak göçmenler de Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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