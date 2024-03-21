Edirne'de takside 9 kaçak göçmen yakalandı
DHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, merkeze bağlı Musabeyli köyünde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksiden 9 göçmen çıktı

Takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Taksi sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, aracına el konuldu.

Kaçak göçmenler de Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)