Edirne'de tarlaya giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya girip takla atan atan 47 yaşındaki otomobilin sürücüsü Kemal Avcı yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

DHA

Edirne'de Keşan- İpsala karayolu üzerindeki Yeniceçiftlik köyü yakınlarında İpsala’dan, Keşan yönüne gitmekte olan Kemal Avcı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına girerek, takla attı.

Kazada, sürücü Avcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Nedret Demirci ve Mustafa Ilıkçiman, yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan Kemal Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Avcı’nın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)