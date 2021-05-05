Yaşı küçük olan torununun elektrikli bisikletle markete getirdiği yaşlı kadının, "Kurban olayım ceza yazmayın" sözleri fayda etmedi.

Edirne polisi, ısınan havayla birlikte alışveriş bahanesiyle dışarıya çıkanların sayılarının artması üzerine market önlerinde sıkı tedbirler almaya başladı.

Yürüme mesafesi dışındaki marketlere giden birçok vatandaşa ceza uygulandı.

Bu kapsamda, markete torununun kullandığı elektrikli bisiklet ile gelen bir kadın denetime takıldı.

"KURBAN OLAYIM CEZA YAZMAYIN"

Polis, bisikleti kullanan çocuğunun yaşının küçük olduğunu ve dışarıya çıkmasının yasak olduğunu söyleyip, ceza uygulanacağını anlattı. Kadın ise "Ne olur ceza kesmeyin, ayaklarım ağrıdığı için torunum beni bisikletiyle getirdi. Kurban olayım ceza yazmayın." dedi.

Edirne'de anneannesiyle markete giden toruna ceza

İKNA ÇABASI YETERSİZ KALDI

Polis, kadının tüm çabalarına rağmen çocuk hakkında tutanak tutup, ceza yazarak eve geri gönderdi.