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    Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı

    Güneşin gözünü aldığı çöp kamyonu sürücüsü park yasağı olan yere park edilen kamyona arkadan çarptı. Bir belediye personeli araç içinde sıkıştı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 13:05
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    Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı

    Edirne’nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi Tepe Mezarlık Sokak mevkisinde,sabah saatlerinde içinde 3 personelin bulunduğu Keşan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, o sırada yasak olmasına rağmen yol kenarında park eden kamyona arkadan çarptı.

    Kazanın etkisiyle içeride bulunan bir personel araç içinde sıkışırken, diğer iki personel ise dışarı çıkmayı başardı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Araç içine sıkışan personel, itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmaları sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı ViDEO

    Edirne de trafik kazası: 3 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan iki personel ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Personellerden birinin bacak ve ayağının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Edirne de trafik kazası: 3 yaralı #2

    “ÖNÜMÜ GÖREMEDİM”

    Kazayı anlatan çöp kamyonunun sürücüsü E.Ü. ise karşıdan gelen güneş sebebiyle önünü göremediğini bunun sonucunda ise çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.

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    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Park yasağı olan bölgeye park halinde bırakılan kamyonun şoförü kaza yerinde bulunamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Edirne de trafik kazası: 3 yaralı #4

    Edirne de trafik kazası: 3 yaralı #5

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