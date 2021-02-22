Güneşin gözünü aldığı çöp kamyonu sürücüsü park yasağı olan yere park edilen kamyona arkadan çarptı. Bir belediye personeli araç içinde sıkıştı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi Tepe Mezarlık Sokak mevkisinde,sabah saatlerinde içinde 3 personelin bulunduğu Keşan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, o sırada yasak olmasına rağmen yol kenarında park eden kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle içeride bulunan bir personel araç içinde sıkışırken, diğer iki personel ise dışarı çıkmayı başardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Araç içine sıkışan personel, itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmaları sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan iki personel ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Personellerden birinin bacak ve ayağının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bilgisine ulaşıldı.

“ÖNÜMÜ GÖREMEDİM”

Kazayı anlatan çöp kamyonunun sürücüsü E.Ü. ise karşıdan gelen güneş sebebiyle önünü göremediğini bunun sonucunda ise çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Park yasağı olan bölgeye park halinde bırakılan kamyonun şoförü kaza yerinde bulunamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.