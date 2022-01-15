Edirne'de trafo patladı, mahalle karanlığa gömüldü

Edirne'de hava sıcaklığının eksi 4 derecelere kadar düşmesi sebebiyle elektrik trafosu patladı. Binlerce insanın yaşadığı mahalle karanlık içinde kaldı.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda saat 17.30 sıralarında patlama meydana geldi.

İtfaiye ve TREDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. TREDAŞ ekipleri, konutlara yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlattı. Çalışmaların sürdüğü süre boyunca konutlara elektrik verilemedi.

Elektrik kesintisi nedeniyle merkezi sistemle çalışan doğalgaz sistemi de devredışı kaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerin içi adeta buz kesti. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düşmesiyle ateş yakıp trafoda çalışmalarına aralıksız devam eden TREDAŞ ekiplerinin 6 saat süren çalışmalarının ardından, konutlara yeniden elektrik verilmeye başlandı.

"EVİN İÇİ BUZ GİBİ OLDU"

Elektrik kesintisi nedeniyle bölgenin karanlığa gömüldüğünü ifade eden mahalle sakini Murat Karabulut, merkezi sistem nedeniyle ısınma sorunu da yaşandığını söyledi. Karabulut, saatler ilerledikçe evin daha da soğuduğunu belirtti. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınmada sorun yaşadıklarını anlatan Zeynep Karabulut da, "Evimizin içi buz gibi oldu. Küçük çocuk olunca daha da zor oluyor. En kısa sürede sorunun çözülmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.