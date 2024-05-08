Edirne'de üçüncü kattan düşen kişi öldü

DHA
Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonuna çıkan 35 yaşındaki Cihat Tolga Pektaş, dengesini metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pektaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede can verdi
Cihat Tolga Pektaş, akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pektaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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