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Edirne'de uyuşturucu operasyonu
Polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
- 10.11.2022 - 20:29
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla sokak satıcılarına yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
6 şüpheli gözaltına alındı
Evlerde yapılan aramalarda; 86.89 gram metamfetamin, 0,24 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre; operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
3 kişi tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 6 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.