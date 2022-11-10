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    Edirne'de uyuşturucu operasyonu

    Polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
    • 10.11.2022 - 20:29
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    Edirne'de uyuşturucu operasyonu

    Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla sokak satıcılarına yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    6 şüpheli gözaltına alındı

    Evlerde yapılan aramalarda; 86.89 gram metamfetamin, 0,24 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre; operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    3 kişi tutuklandı

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 6 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Edirne de uyuşturucu operasyonu #1

    Edirne de uyuşturucu operasyonu #2

    Edirne de uyuşturucu operasyonu #3

    Edirne de uyuşturucu operasyonu #4

    Edirne de uyuşturucu operasyonu #5

    Edirne de uyuşturucu operasyonu #6

    Edirne de uyuşturucu operasyonu #7


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