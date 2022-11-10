Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla sokak satıcılarına yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Evlerde yapılan aramalarda; 86.89 gram metamfetamin, 0,24 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 6 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.





















