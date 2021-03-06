Edirne’de vahşice yakılan 8 yavru köpek ölüsü bulundu

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen hayvanseverler ise sinir krizi geçirdi.

Çok sayıda sokak hayvanının bulunduğu Edirne merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarındaki bölgeye giden hayvanseverler büyük bir şok yaşadı.

Caniler tarafından vahşice yakılan köpek ölüsünü gören hayvanseverler hemen jandarma ekiplerine haber verdi.

“HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU KALMADI BU İNSANOĞLUNDA”

8 yavru köpeğin yanmış ölülerini gören hayvanseverler, sinir krizi geçirerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

“Hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda” diyerek, feryat eden hayvanseverler, bu caniliklerin son bulmasını istediklerini söyledi.

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“BU NASIL BİR VİCDAN, ÇATIR ÇATIR YAKMIŞLAR”

Mürvet Taşvur isimli hayvansever yaşlı kadın, yavru köpekleri nehir kenarında alkol alanların yakmış olabileceğini iddia ederek “Çatır çatır yakmışlar. Allah cezalarını versin. Ne istediler bu yavrulardan. Bakmayın da bunu da yapmayın. Yeter. Çıksın artık bu kanun. Böyle bir dünya yok. Allah ciğerinizden çıkarsın. Bu nasıl vicdan, hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda.” dedi.

“CANİCE OLAN, İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY”

Bölgede bulunan bir başka hayvansever Mehmet Bayhan da “Diyebilecek bir şey yok. Çünkü bu durumu anlatabilecek bir laf yok. Biz hayvanları beslemeye geldik. Bir koku alınca yaklaştık. Yanık kokusu aldık. Yanarak öldürülmüşler, canice olan bir şey. İnsanlık dışı. Saydığımıza göre 8 tane yavru köpek var. Belki daha fazla vardır, bizim görmediğimiz.” ifadelerini kullandı.

ANNE KÖPEK YANAN YAVRULARININ BAŞINDAN AYRILMADI

Yanan yavru köpeklerin annesi olan dişi köpek, bir an olsun yavrularının başında ayrılmadı. Bu anlar hayvanseverlerin canını daha çok yaktı.

Öte yandan, hayvanseverler söz konusu arazide yaptıkları incelemede henüz yeni doğan 5 adet yeni doğan yavru köpek buldu.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri rapor hazırlarken, yaşanan olayla ilgili olarak jandarma tarafından da soruşturma başlatıldı.