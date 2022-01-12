Euro
15.6960
-0.02%
Dolar
13.7956
-0.08%
Altın
808.2810
-0.05%
Borsa
2,046.03
0.04%
Bitcoin
593.379
1.31%
BTXN Coin
33.63
0.44%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Edirne'de yan yatan römork trafiği aksattı

    Edirne'de fırtına sebebiyle yan yatan römork, Hamzabeyli Sınır Kapı'sı trafiğini etkiledi.
    • AA
    • 12.01.2022 - 00:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de yan yatan römork trafiği aksattı

    Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı uluslararası kara yolunda fırtına nedeniyle yan yatan römork ulaşımda aksamaya neden oldu.

    Panelvana takılı halde ilerleyen kapalı kasa römork, sınır kapısına 14 kilometre mesafede yan yattı.

    İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

    TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

    Yan yatan römork nedeniyle trafikte aksama yaşandı, ekipler trafiği tek şeritten sağladı.

    Edirne de yan yatan römork trafiği aksattı #1

    RÖMORK HALATLA BARİYERE BAĞLANDI

    Polis ekipleri ve sürücü, devrilmemesi için römorku halatla bariyere bağladı.

    Edirne de yan yatan römork trafiği aksattı #2


    Görüş Bildir