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- Edirne'de yan yatan römork trafiği aksattı
Edirne'de yan yatan römork trafiği aksattı
Edirne'de fırtına sebebiyle yan yatan römork, Hamzabeyli Sınır Kapı'sı trafiğini etkiledi.
- AA
- 12.01.2022 - 00:06
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı uluslararası kara yolunda fırtına nedeniyle yan yatan römork ulaşımda aksamaya neden oldu.
Panelvana takılı halde ilerleyen kapalı kasa römork, sınır kapısına 14 kilometre mesafede yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Yan yatan römork nedeniyle trafikte aksama yaşandı, ekipler trafiği tek şeritten sağladı.
RÖMORK HALATLA BARİYERE BAĞLANDI
Polis ekipleri ve sürücü, devrilmemesi için römorku halatla bariyere bağladı.