Edirne'de yaralı polislerin suçlunun peşini bırakmaması kameraya yansıdı Edirne'de şüpheli şahsın kaçmaya çalıştığı otomobiliyle çarptığı polis aracındaki 2 polis yaralandı. Kaza yapan araçtan inen yaralı polislerin 23 suç kaydı bulunan suçlunun peşinden koşmaları ve havaya ateş açmaları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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İHA

Edirne'de sürücünün kaçmaya çalıştığı aracıyla çarptığı ekip otosundaki iki polis yaralandı. Kaza yapan araçtan inen yaralı polislerin, 23 suç kaydı bulunan suçlunun peşinden koşmaları ve havaya ateş açmaları kameraya yansıdı.

Edirne'de polislerin dur ihtarına uymayarak uygulama noktalarından kaçan Ö.G.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, polislerin kıskacına alındı.

Polis ekipleri araç sürücüsüne bir kez daha dur ihtarında bulundu ancak dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

Takibe alınan sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı.

Yaralanan polisler takibi bırakmadı

Kazanın hemen ardından aracını bırakan sürücü hızlıca kaçmaya çalıştı.

Yaralanan 2 polis, araçtan inerek suçlunun peşinden koşmaya başladı.

Zaman zaman havaya uyarı ateşi açan polislerin yaralı halde olmalarına rağmen suçlunun peşinden koşmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Suç makinesi olduğu belirlendi

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şüphelinin 23 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Yaralı 2 polis ise sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)