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- Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı
Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı
Yaşlı adamın bir kadın ve bir erkeği bıçakladığı anlar kameraya yansırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
- İHA
- 05.08.2021 - 07:45
Edirne Tarihi Bedesten Çarşısı yakınlarındaki Uğur Mumcu Parkı'nda 3 kişi arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada yaşlı adam, biri kadın iki kişiyi bıçakladı.
Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli kavga sonrası olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan E.G. ve İ.G. ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Bıçaklı kavga kameraya yansıdı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.