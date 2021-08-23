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    Edirne'de Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı

    Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 01:00
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    Edirne'de Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı

    Yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci grubu Meriç Nehri kıyısına gitti.

    YUNANİSTAN'DAN AÇILAN ATEŞ SONUCU GÖÇMENLER YARALANDI

    Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından vuruldu.

    YARALI GÖÇMENLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Edirne de Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı #1

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