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- Edirne'de Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı
Edirne'de Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.
- İHA
- 23.08.2021 - 01:00
Yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci grubu Meriç Nehri kıyısına gitti.
YUNANİSTAN'DAN AÇILAN ATEŞ SONUCU GÖÇMENLER YARALANDI
Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından vuruldu.
YARALI GÖÇMENLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.