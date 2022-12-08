Aynı noktada uzun süredir meyve ve meyve suyu satan genç seyyar satıcı, zabıta ekipleri tarafından yeri değiştirilmesine öfkelendi. Ardından meyve sıkma makinesine el konulunca meyveleri fırlattı.

Bir seyyar satıcı daha zabıta ekipleri ile karşı karşıya geldi.

Bu kez görüntülerin adresi Edirne.

Kentte el arabasında meyve meyve suyu satan Eren Mandacı, zabıta ekipleri tarafından önce denetlendi.

Polis ekipleri sevk edildi

Ardından farklı bir noktaya gitmesi istendi.

Mandacı, bölgeden gitmek istemeyince zabıta ekipleriyle arasında tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de zabıta ekiplerine öfkelenen seyyar satıcı ürünlerini dağıttı VİDEO





Meyveleri caddeye attı

Bunun üzerine zabıta ekiplerince meyve sıkma makinesine el konuldu. Duruma öfkelenen Mandacıbağırarak tepki göstermeye başladı.

DHA'nın aktarımına göre; tezgahındaki tüm meyveleri cadde ortasına atan Mandacı'yı çevik kuvvet polisleri sakinleştirmeye çalıştı.

"Bu üçüncü oluyor"

Meyve sıkma makinesine üçüncü kez el konulduğu için tepkili olduğunu belirten Mandacı, "Satış yapmak için evden çıktım, bankaların orada durdum. Benim sıkma makinemi aldılar. Bu üçüncü oluyor. Bu makinenin fiyatı 2,5 - 3 bin lira. Biz ne yiyelim? Taş mı yiyelim ? Bize yer göstermiyorlar, müdüre gidiyoruz yerinde yok. Bizi caddenin en aşağısına atıyorlar. Herkese yer veriyorlar, bize göstermiyorlar." dedi.





























