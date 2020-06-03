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    Edirne'de zehirli et yiyen kedi ve köpekler öldü

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpek kurtarılamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 17:29
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    Edirne'de zehirli et yiyen kedi ve köpekler öldü

    Edirne'nin İpsala ilçesi Köprü Mahallesi'ndeki 8 ve 9 No'lu sokaklarda çok sayıda kedi ve köpeğin telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

    Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemede, sokaklara bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpeğin öldüğünü belirledi.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Polis ekipleri de zehirli eti bırakan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    NUMUNE ALINDI

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi ekiplerince de inceleme yapılarak, numuneler alındı.

    Ölen kedi ve köpekler incelemenin ardından gömüldü.

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