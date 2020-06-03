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Edirne'de zehirli et yiyen kedi ve köpekler öldü

Edirne'de zehirli et yiyen kedi ve köpekler öldü

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpek kurtarılamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.