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- Edirne’deki ev ve iş yeri aramasında sahte içkiler ele geçirildi
Edirne’deki ev ve iş yeri aramasında sahte içkiler ele geçirildi
Polisin bir ev ve iş yerinde yaptığı arama sırasında 30 şişe sahte içki ve 15 litre etil alkol yakalandı.
- DHA
- 28.09.2021 - 09:30
- Güncelleme : 28.09.2021 - 09:59
Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içkiye yönelik operasyon yürüttü.
Ekipler, sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen A.K.’nin Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’ndeki ev ve iş yerinde arama yaptı.
30 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI
Aramada 30 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, çok sayıda boş içki şişesi ve şişelerde kullanılmak üzere çıkarılmış kapak bilyeleri ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM UYGULANDI
Gözaltına alınan A.K., emniyetteki sorgusunun ardından, hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.