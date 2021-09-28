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    Edirne’deki ev ve iş yeri aramasında sahte içkiler ele geçirildi

    Polisin bir ev ve iş yerinde yaptığı arama sırasında 30 şişe sahte içki ve 15 litre etil alkol yakalandı.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:59
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    Edirne’deki ev ve iş yeri aramasında sahte içkiler ele geçirildi

    Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içkiye yönelik operasyon yürüttü.

    Ekipler, sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen A.K.’nin Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’ndeki ev ve iş yerinde arama yaptı.

    30 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

    Aramada 30 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, çok sayıda boş içki şişesi ve şişelerde kullanılmak üzere çıkarılmış kapak bilyeleri ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEM UYGULANDI

    Gözaltına alınan A.K., emniyetteki sorgusunun ardından, hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

    Edirne’deki ev ve iş yeri aramasında sahte içkiler ele geçirildi #1

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