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Edirne’deki ev ve iş yeri aramasında sahte içkiler ele geçirildi

Edirne’deki ev ve iş yeri aramasında sahte içkiler ele geçirildi

Polisin bir ev ve iş yerinde yaptığı arama sırasında 30 şişe sahte içki ve 15 litre etil alkol yakalandı.