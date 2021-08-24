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Edirne'deki kaçak ördek kafesleri imha edildi

Edirne'deki kaçak ördek kafesleri imha edildi

Yasa dışı ördek avlamak için kullanılan kafesler ekipler tarafından tespit edilmesinin ardından imha edilirken, bölgede usulsüz avcılığa izin verilmeyeceğinin de altı çizildi.