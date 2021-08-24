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    Edirne'deki kaçak ördek kafesleri imha edildi

    Yasa dışı ördek avlamak için kullanılan kafesler ekipler tarafından tespit edilmesinin ardından imha edilirken, bölgede usulsüz avcılığa izin verilmeyeceğinin de altı çizildi.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 17:00
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    Edirne'deki kaçak ördek kafesleri imha edildi

    Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde denetim yapıldı.

    Bölgede denetimlerini sürdüren Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yasa dışı ördek yakalamak için göl içinde tuzaklanmış kafesler olduğunu belirledi.

    USULSÜZ AVCILIĞA İZİN VERİLMEYECEĞİ VURGULANDI

    El konulan kafesler daha sonra imha edildi. Ekipler, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve usulsüz avcılığa izin verilmeyeceğini söyledi.

    Edirne deki kaçak ördek kafesleri imha edildi #1

    Edirne deki kaçak ördek kafesleri imha edildi #2

    Edirne deki kaçak ördek kafesleri imha edildi #3

    Edirne deki kaçak ördek kafesleri imha edildi #4

    Edirne deki kaçak ördek kafesleri imha edildi #5

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