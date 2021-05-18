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    Edirne'deki kaçak yapılar yıkılıyor

    Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman ve tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimler devam ediyor.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:31
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    Edirne'deki kaçak yapılar yıkılıyor

    Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlara yakın ve ormanlık alanların içerisinde gizli ve izinsiz kaçak yapılara yönelik çalışma başlattı.

    TESPİT SONRASI YIKIMLAR BAŞLADI

    Harekete geçen ekipler, bölgeleri tespit ederek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

    Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kaçak yapılara hiçbir zaman müsaade edilmediğini bundan sonra da edilmeyeceğini belirtti. Benzer konuların da yakından takip edileceği aktarıldı.

    Edirne'deki kaçak yapılar yıkılıyor VİDEO

    Edirne deki kaçak yapılar yıkılıyor #1

    Edirne deki kaçak yapılar yıkılıyor #2

    Edirne deki kaçak yapılar yıkılıyor #3

    Edirne deki kaçak yapılar yıkılıyor #4

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