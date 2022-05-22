Edirne'deki restoranında kavga çıkan patron hayatını kaybetti

Uzunköprü ilçesindeki restoranda, işletme sahibiyle müşterileri arasında arbede yaşandı. Arbede sonucunda fenalaşan patron müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan restorandaki kavgada kan aktı.

Çöpköy Mahallesi'ndeki restoran sahibi İsmail Balcı (59) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Nabızların giderek yükseldiği tartışma kavgaya dönüşürken, arbede sırasında yere düşen Balcı, fenalık geçirdi.

Restoran sahibi kavgaya can verdi

DHA'nın aktarımına göre, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda kavgaya dair iz bulunamadı

Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmadığı belirtilen Balcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

4 kişi gözaltında

Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.