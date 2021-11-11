Edirne'den yapılacak uyuşturucu sevkiyatına izin verilmedi

Bulgaristan'a gönderileceği tespit edilen uyuşturuculara müdahale eden emniyet, düzenlediği operasyonla 10 kilo 642 gram eroini ele geçirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında otomobille Bulgaristan'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

YURT DIŞINA UYUŞTURUCU ÇIKACAĞI BİLGİSİ ALINDI

İstihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda tedbir alan ekipler, gümrük görevlileri ile birlikte Kapıkule Gümrük sahasından Türkiye’den çıkış yapmak üzere Y.H isimli araç sürücüsü şahıs ve yanında İ.K’ın yolcu olarak bulunduğu araçta arama yaptı.

10 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan aramalarda, toplam 14 pakette 7 kilo 484 gram uyuşturucu madde eroin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.H.'nin evinde yaptıkları aramada ise 6 koli bandına sarılmış 3 kilo 158 gram eroin ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet ekipleri, sürücü Y.H. ve otomobilde bulunan İ.K. hakkında "Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.