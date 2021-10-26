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    Edirnekapı Şehitliği'nde tepki çeken görüntüler

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 11:55
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    Edirnekapı Şehitliği'nde tepki çeken görüntüler

    İstanbul'da Eyüpsultan’da bulunan Edirnekapı Şehitliği’nde ve çevresinde, genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı.

    Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

    ŞEHİTLİKTE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

    Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

    VATANDAŞLAR BU GÖRÜNTÜLERİ İSTEMİYOR

    Geçmişi İstanbul’un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

    Durumla alakalı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar, duruma oldukça tepkili.

    Edirnekapı Şehitliği nde tepki çeken görüntüler #1

    Edirnekapı Şehitliği nde tepki çeken görüntüler #2

    Edirnekapı Şehitliği nde tepki çeken görüntüler #3

    Edirnekapı Şehitliği nde tepki çeken görüntüler #4

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