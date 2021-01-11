Edirneli Romanlar, Erman Toroğlu'na suç duyurusunda bulundu

Televizyon kanalında 'çingene' kelimesini aşağılayıcı bir dille kullanan eski hakem Erman Toroğlu'na, Edirneli Romanlar tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun, önceki gün yayınlanan bir televizyon programında kullandığı ifadeler yüzünden başı derde girdi.

Toroğlu'nun, Gaziantep Futbol Kulübü eski teknik direktörü Sumudica'ya yönelik kullandığı, "Böyle çingenelik olur mu? Bu çingenelik" sözleri üzerine Romanlar rahatsızlık duydu.

Edirne'deki bazı Roman dernekleri, federasyonlar ve siyasi partiler ardı ardına açıklama yaparak Toroğlu'nu kınadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu ise adliyeye giderek, Toroğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

"AYRIMCILIĞA SEBEBİYET VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Toroğlu'nun sözlerinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler, "Geçmiş yıllarda hep Roman toplumunu aşağılayıcı, dışlayıcı, ön yargıları artıracak, görsel ve yazılı metinler vardı. Biz de federasyon olarak yaşanan son olayın nefret suçu kapsamına girdiğini, halkı ötekileştirdiğini, ayrımcılığa sebebiyet verdiğini düşünüyoruz." dedi.

"TOROĞLU'NU KINIYORUZ"

Toroğlu'nu, söz konusu söylemler dolayısıyla kınadıklarını belirten Güyümgüler, "Bilindiği gibi Roman toplumu Türkiye'de ezanın dinmemesi, vatan bölünmemesi için her zaman canını verebilecek bir topluluktur. Çocuklarımızı askere gönderirken davulla, zurnalarla gönderiyoruz, geldiğinde kurbanlar kesiyoruz ve kız istemeye gidiyoruz. Böyle kıymetli bir topluluğu, vatanını seven, vergisini veren, çalışan bir topluluğu, ayrıştırması ve ötekileştirmesinden dolayı Erman Toroğlu'nu kınıyoruz, aynı zamanda hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." diye konuştu.





