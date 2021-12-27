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- Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar'ın aracı yandı
Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar'ın aracı yandı
Alışveriş yapma umuduyla Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşının otomobili, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 27.12.2021 - 18:02
- Güncelleme : 27.12.2021 - 18:10
Alışveriş için Bulgaristan'dan otomobiliyle Edirne'ye gelen Georgi Zhekov, talihsiz bir olay yaşadı.
Nişancıpaşa Mahallesi'ne bağlı Kıyık Caddesi'nde seyir halinde olan X2684KT plakalı otomobilin motor kısmında bir anda yangın çıktı.
ÇARESİZCE YARDIM BEKLEDİ
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdu. Yanındaki arkadaşı ile birlikte aracından inen Zhekov, çaresizlik içerisinde yanan aracını seyretti.
Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.