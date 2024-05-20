Edremit - İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

İHA

Balıkesir Edremit -İzmir karayolunda kaza meydana geldi.

Öğretmenler Mahallesi mevkiinde ilerleyen otomobilin önüne köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı

Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı.

3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)