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    Edremit Körfezi'nde balıkçı tekneleri battı

    Ege Denizi'nde lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri sürüklendi.
    • AA
    • 26.01.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 18:02
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    Edremit Körfezi'nde balıkçı tekneleri battı

    Ege'nin kuzeyinde öğle saatlerinde başlayan lodos, kuvvetini artırarak etkisini sürdürüyor.

    Saatteki hızı 75 ile 85 kilometre arasında değişen lodos, Edremit Körfezi'nde hayatı olumsuz etkiliyor.

    DALGALARIN BOYU 4 METREYİ BULDU

    Lodos nedeniyle dere yatağında bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri Ege Denizi'ne sürüklenirken, bazıları da battı.

    Lodos, sahillerde boyu yaklaşık 4 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Edremit Körfezi nde balıkçı tekneleri battı #1

    LODOS MANZARASI GÖRÜNTÜLENDİ

    Bazıları ise sahile vuran dalgalar nedeniyle oluşan su taneciklerinin altında durarak eğlenmeyi tercih etti.

    Özellikle Edremit'in Akçay Mahallesi sahil şeridindeki ev ve iş yerlerini olumsuz etkileyen lodos; Altınoluk, Güre ve Ayvalık'ın Cunda Adası kordonunda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

    Vatandaşlardan Özkan Kaya, lodosun oluşturduğu manzarayı fotoğraflamak için Akçay'a geldiğini ve görüntünün çok güzel olduğunu söyledi.

    Edremit Körfezi'nde balıkçı tekneleri battı FOTO GALERi

    Edremit Körfezi nde balıkçı tekneleri battı #2

    Edremit Körfezi nde balıkçı tekneleri battı #3

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