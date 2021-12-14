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Edremit'te lodos, kordonu yıktı
Yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü. Kordonun çöken kısmı yetkililer tarafından emniyet şeridine alındı.
- İHA
- 14.12.2021 - 17:36
- Güncelleme : 14.12.2021 - 17:58
Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Akçay Mahalesi'nde kordon, yaklaşık 2 haftadır şiddetli lodos sebebiyle oluşan dev dalgalara maruz kaldı.
Bir süre önce yeni düzenlemesi yapılan kordonda çökme meydana geldi.
ÇÖKEN YER EMNİYET ŞERİDİNE ALINDI
Dalgaların vurduğu bölgede meydana gelen hasar için tespit çalışmaları başladı. Yetkililer çökme olan bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi.
Tamirat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.
Edremit'te lodos, kordonu yıktı VİDEO