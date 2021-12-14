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    Edremit'te lodos, kordonu yıktı

    Yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü. Kordonun çöken kısmı yetkililer tarafından emniyet şeridine alındı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 17:58
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    Edremit'te lodos, kordonu yıktı

    Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Akçay Mahalesi'nde kordon, yaklaşık 2 haftadır şiddetli lodos sebebiyle oluşan dev dalgalara maruz kaldı.

    Bir süre önce yeni düzenlemesi yapılan kordonda çökme meydana geldi.

    ÇÖKEN YER EMNİYET ŞERİDİNE ALINDI

    Dalgaların vurduğu bölgede meydana gelen hasar için tespit çalışmaları başladı. Yetkililer çökme olan bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi.

    Tamirat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

    Edremit'te lodos, kordonu yıktı VİDEO


    Edremit te lodos, kordonu yıktı #1

    Edremit te lodos, kordonu yıktı #2

    Edremit te lodos, kordonu yıktı #3

    Edremit te lodos, kordonu yıktı #4

    Edremit te lodos, kordonu yıktı #5

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