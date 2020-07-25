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- Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 25.07.2020 - 00:01
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.