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    Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 25.07.2020 - 00:01
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    Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

     


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