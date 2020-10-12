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- Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelsi. Deprem Muğla ve çevresinde hissedildi.
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 07:32
- Güncelleme : 12.10.2020 - 07:32
Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
5 AYRI DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ
Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.