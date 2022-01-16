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- Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 15:03
- Güncelleme : 16.01.2022 - 15:57
Ege Denizi, deprem ile sarsıldı.
AFAD verilerine göre, saat 14.48'te, merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında, 5.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Sarsıntı, Çanakkale ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
Depremde, Türkiye'de can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
ARTÇI GELDİ
Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.