Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi, deprem ile sarsıldı.



AFAD verilerine göre, saat 14.48'te, merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında, 5.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Sarsıntı, Çanakkale ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Depremde, Türkiye'de can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ARTÇI GELDİ

Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.