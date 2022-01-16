Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
580.811
-0.69%
BTXN Coin
33.70
1.50%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi, deprem ile sarsıldı.

    AFAD verilerine göre, saat 14.48'te, merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında, 5.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

    OLUMSUZLUK YAŞANMADI

    Sarsıntı, Çanakkale ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

    Depremde, Türkiye'de can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

    Ege Denizi nde 5.3 büyüklüğünde deprem #1

    ARTÇI GELDİ

    Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

     


    Görüş Bildir